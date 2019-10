Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha commentato ai microfoni della Rai la netta vittoria sul Liechtenstein: "Abbiamo fatto fatica all'inizio perché non è arrivato subito il secondo gol. Cambiando tanti giocatori ci poteva stare. Ho avuto delle risposte positive. Molti avevano giocato poco insieme finora, forse è stato questo il leggero problema. Crediamo in tutti i giocatori, a giugno per forza di numeri qualcuno bravo dovrà restare a casa. Spero che possano avere altre possibilità, perché sono bravi e hanno qualità".



Sul gruppo: "Dobbiamo migliorare come squadra. Mi fa piacere che anche i ragazzi in panchina partecipano alla gara, significa che sentono la gara anche se non giocano. Il feeling è importante. Il record delle nove partite consecutive vinte non mi interessa, mi accontenterei sicuramente della vittoria dell'Europeo".