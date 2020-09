Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato così a Rai Sport: "Alla fine loro giocavano solo palle lunghe ed eravamo un po' stanchi, ma avremmo meritato di segnare almeno un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e per la prestazione. I ragazzi sono stati straordinari. Locatelli? L'abbiamo chiamato perché pensiamo sia un grande giocatore e che possa migliorare. È un palleggiatore, ha fisico, ha tutto. Zaniolo? Mi dispiace, spero non sia nulla di grave. Ne sapremo di più domani".