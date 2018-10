Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è tornato a parlare della vittoria di domenica sera sulla Polonia in Nations League a margine di un evento commerciale organizzato dalla Figc: "Cominciamo a vedere i primi frutti del nostro lavoro, dobbiamo continuare così. La vittoria con la Polonia va bene, ma ancor meglio la prestazione".



SULL'ATTACCO - "Quello del centravanti non è un problema, ci sono momenti in cui le cose non vanno, non vinci e non sai perché, e poi di colpo cambiano".



VERSO IL PORTOGALLO - "L'immagine più bella dell'altra sera è stata la felicità dei ragazzi, lo meritavano dopo tanto tempo. E anche l'entusiasmo dei tifosi dipende da noi, se miglioreremo anche loro ameranno alla follia questa Nazionale. Bisogna dare continuità a risultati e prestazione, dobbiamo essere offensivi e attaccare sia in campo che fuori, ma chiedo anche un po' di tempo e pazienza. Speriamo che la squadra arrivi in buona condizione fisica per la sfida contro il Portogallo".