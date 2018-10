La missione azzurra è ufficialmente partita. La Nazionale di Roberto Mancini si è radunata a Coverciano, dove preparerà l'amichevole di Genova contro l'Ucraina di mercoledì e, soprattutto, la sfida di Nations League di domenica in Polonia, già decisiva per il percorso dell'Italia. Non mancano gli ostacoli per il ct, che oggi valuterà le condizioni fisiche di diversi giocatori usciti acciaccati dal campionato: su tutti Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Ciro Immobile.



IN TRE A RISCHIO - Il difensore e capitano del Milan ha saltato la sfida di ieri contro il Chievo per un fastidio al flessore: oggi si sottoporrà agli esami di rito, se dovesse dare forfait, visti gli infortuni di Rugani e Caldara, Mancini potrebbe chiamare Izzo. Tanti dubbi anche in attacco: Cutrone ha stretto i denti nell'ultimo periodo, ha tanta voglia di azzurro ma non è ancora al meglio, mentre Ciro Immobile, come riporta La Gazzetta dello Sport, è a rischio per la probabile frattura del mignolo di una mano.