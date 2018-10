Mancini ha convocato(del resto ottobre è un buon mese per il calcio italiano, come si può dedurre anche dai risultati in Europa),Ma cominciano dalle esclusioni.che contro la Polonia lo schierò da titolare. Sbagliando. Anzi, di più, sapendo di sbagliare. Quando in conferenza stampa, alla vigilia del debutto in Nations League, gli chiesero se Balotelli fosse dimagrito, Mancio ridendo rispose: «Sì, di 8 grammi».Nel mese successivo,(non come peso, ovviamente) anche a Nizza e ora resta a casa.. Fra i 28 azzurri chiamati a Coverciano da Mancini,Prendiamo i difensori:chiamato a sorpresa per le gare precedenti, si è fatto una robusta iniezione di autostima e torna in azzurro dopo la rete su punizione segnata all’Atalanta;e Bonucci ha segnato al Napoli); Florenzi è in rilancio con la Roma, mentre Romagnoli è il cardine della difesa del Milan (Gattuso non lo toglie mai).A centrocampo, Lorenzoe Federicostanno volando, mentreIn Champions ha giocato e lottato come non faceva da tempo. E’ vero che di fronte aveva una squadra da Serie B italiana, la Stella Rossa, ma al 91', sul 6-1 per la sua squadra, lo abbiamo visto rincorrere un avversario fin quasi ai bordi dell’area parigina e strappargli la palla in scivolata.In azzurro non ha mai toccato i livelli di rendimento raggiunti col Psg per vari motivi, fra cui una incredibile discontinuità di presenze.. Se stanno bene i centrocampisti, gli attaccanti di più.oltre alla sorpresa, nessuno è in difficoltà come lo era Balotelli un mese fa. Restando col giudizio sospeso sull’americanino, forse solo Zaza e Immobile non sono al top, gli altri hanno lasciato il timbro o in campionato o in Coppa.. Il Paris Saint Germain gioca con un, contro la Stella Rossa aveva Cavani prima punta, Mbappé, Neymar e Di Maria subito dietro, Verratti e Rabiot mediani. Mancini potrebbe ripartire da lìAnche perché, se il trequartista alle spalle della prima punta lo fanno Pellegrini (come nella Roma) o Bernardeschi, l’equilibrio non si perde visto che sia il romanista che lo juventino conoscono bene anche la fase difensiva.L’altra variabile è data dalla posizione di Insigne, posizione che Ancelotti gli ha cambiato nel Napoli. In Nazionale giocherà ancora attaccante esterno o, visti i recenti risultati, sarà confermato al centro?Sistemato il portiere (Donnarumma), sistemati i 4 difensori (Florenzi, Bonucci, Chiellini e Criscito), si può immaginare una coppia di mediani formata da Jorginho-Verratti, poi Chiesa o Bernardeschi a destra, Pellegrini più di Bernardeschi al centro, Chiesa o Berardi o Insigne a sinistra, Immobile o Insigne centravanti. In Polonia dobbiamo vincere.