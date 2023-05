Dall'Argentina al Brasile, da Mateo Retegui a Lucas Piton. Roberto Mancini sorprende ancora tutti e pesca nuovamente dal Sudamerica per la 'sua' Italia. Il ct azzurro infatti, come svelato dal Vasco da Gama ha pre-convocato il 22enne Piton in occasione delle Final Four di Nations League che la Nazionale disputerà il prossimo giugno.



Classe 2000, Piton è un terzino sinistro: in questa stagione, ha fornito 5 gol e realizzato pure un gol. Cresciuto nel Corinthians, club nel quale è cresciuto e con cui ha esordito tra i professionisti, si è trasferito al Vasco da Gama lo scorso gennaio.