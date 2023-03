L'riparte a Malta nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024, il ct azzurroè intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro: "Retegui è un goleador, non è poco. E' ciò che avevamo visto quando l'abbiamo seguito. Ha bisogno ancora di tempo, ma fa gol ed è una qualità importante".- "Avremmo potuto fare di più, la gara era un po' diversa rispetto a quella contro l'Inghilterra. Avremmo potuto segnare di più fossimo stati un po' più decisi".- "Sì. Dovevamo attaccare e provare a segnare ancora, abbiamo gestito troppo la partita".- "Le qualità del centravanti le ha, ma ora dobbiamo aspettare, dobbiamo dargli tempo. E' come un alunno in una scuola nuova: deve imparare tutto. Però ha sbloccato la partita, non è poco".- "E' alle prese con una distorsione, speriamo non sia nulla".- "Retegui in Serie A sarebbe una buona cosa, credo questo gli darebbe più forza, riuscirebbe a imparare la lingua e di conseguenza a dialogare meglio coi compagni. Ha cantato l'inno? Ci ha provato, è già una cosa buona".- "Sì, è così. Le partite poi vanno riviste. Giudicando solo il risultato si è troppo limitati".- "Sì, è una possibilità. Abbiamo una percentuale minima di giocatori in Serie A. Nella Svizzera 15 su 20 sono oriundi. Il Belgio uguale. Francia, Germania, Inghilterra pescano tra gli oriundi. Noi fino a un tot di anni fa avevamo giocatori forti e non ne avevamo bisogno. Le altre hanno fatto coso con noi, spesso ci hanno tolto giocatori che abbiamo cresciuto e lo faremo anche noi".