Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato a RAI2 dopo il sorteggio Mondiale avvenuto a Zurigo. "Poteva andare un po' meglio, ecco. È chiaro che sia noi che il Portogallo dovremo battere Macedonia e Turchia. Siccome è una partita unica e secca, le difficoltà ci sono sempre".



Ce la facciamo?

"Noi siamo fiduciosi e positivi, soprattutto nei momenti un po' più difficili".



La prima contro la Macedonia si giocherà a Roma...

"Ha comunque fatto un ottimo gruppo di qualificazione. Anche con la Svizzera meritavamo di vincere eppure non lo abbiamo fatto. Dovremo fare una grande partita, poi vedremo la finale".



Più probabile il Portogallo. È Cristiano Ronaldo ma non solo, è la più forte?

"Come noi avremmo evitato volentieri loro, probabilmente anche loro avrebbero evitato noi. Una eventuale finale ce la andremo a giocare".



Joao Pedro verrà convocato?

"È una cosa talmente recente, vedremo. Noi abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante, conosce il calcio italiano. Ma non dimentichiamo ciò che i ragazzi hanno fatto quattro mesi fa".



Servirà tornare a essere quell'Italia.

"Quelle magie si trovano solo in quei momenti lì, quando stai insieme per un po' di tempo. Sarà importante avere i giocatori a disposizione".



Chi tirerà il prossimo rigore?

"Speriamo ce lo diano".