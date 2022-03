La mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Qatar 2022 apre interrogativi sul futuro della Nazionale ma soprattutto del commissario tecnico, Roberto Mancini. Per il momento rimane l'incertezza sul suo ruolo tanto che il bookmaker inglese quota a 2 volte la posta la permanenza del tecnico di Jesi sulla panchina azzurra. Alle sue spalle, però, il favorito in caso di addio è Fabio Cannavaro, a quota 4, con alcuni possibili outsider come Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, entrambi a quota 8. Leggermente dietro, a 9, ecco Claudio Ranieri che dopo il miracolo Leicester potrebbe rappresentare l'usato sicuro per risollevare la Nazionale.Più indietro, invece, Antonio Conte e Andrea Pirlo con l'approdo di uno dei due a quota 12 su stanleybet mentre la possibilità che Gattuso, Gasperini o De Zerbi a raccogliere l'eventuale testimone di Mancini vale 18 volte la posta.