Ora si fa sul serio. Dopo aver vinto in scioltezza il girone, dopo aver giocato un grande calcio contro Turchia, Svizzera e Galles, l'Italia affronta l'Austria negli ottavi di finale dell'Europeo. Un match da non fallire per continuare il sogno, un avversario da non sottovalutare, che ha chiuso il suo gruppo alle spalle solo dell'Olanda. Mancini, che ha fatto ampio turnover contro Bale e compagni,nel ruolo che è stato di Florenzi, che anche in questi giorni si è allenato a parte.A centrocampo intoccabile Jorginho, con Barella che torna titolare dopo il turno di riposo.Dal talento del Paris Saint-Germain in ct ha avuto risposte positive su tenuta e condizione. Con l'Austria molto aggressiva la capacità di palleggio e fraseggio nello stretto dei tre in mezzo può essere la chiaveandato in tribuna con la Svizzera. Per Mancini è lui la prima scelta, con Bernardeschi e Chiesa pronti a subentrare.