Prima del match contro la Svizzera, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha risposto alle domande di Rai Sport:



Sarà la partita di Belotti?

"Speriamo che sia la serata dell'Italia poi chi farà la differenza in campo non sarà molto importante".



Cosa garantisce questa squadra adesso a lei e all'ambiente?

"Ho grande fiducia nei ragazzi anche se siamo in un momento della stagione dove ci mancano tanti giocatori ma questo mi sembra che tutte le nazionali hanno il nostro problema. Ma ho grande fiducia in quello che i ragazzi riusciranno a fare. Abbiamo delle basi solide, mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione e poter scegliere tra diversi giocatori ma, come ho detto prima, è un momento della stagione delicato per tutti e quindi cerchiamo di fare di necessità virtù".



Sarà una partita come quella di andata?

"Sarà una partita differente. Penso che se noi riusciamo a fare il nostro gioco, ad essere tranquilli sul campo e pensare a quelle che sono le nostre qualità faremo una grande partita".



Classifica alla mano, è più importante la partita di questa sera o quella di lunedì?

"Per non crearci problemi vinciamo tutt'e due così non abbiamo nessun tipo di preoccupazione".



Nessun cattivo pensiero l'ha attraversata in questi giorni?

"Assolutamente no. Sono tranquillo ma anche la squadra lo è e questo ci dà serenità".