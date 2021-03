Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lituania, valida per il girone di qualificazione al Mondiale del 2022. Dopo i successi su Irlanda del Nord e Bulgaria, gli azzurri cercano il terzo acuto per mantenere la vetta della classifica: "Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, abbiamo due giorni per abituarci al sintetico; ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. "È una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza".



Sulla probabile formazione: "Toloi titolare? C'è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio. Insigne ha giocato due partite intere, molto faticose, valuteremo se impiegarlo. L'idea di Bernardeschi falso nove è sempre attuale. Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, decideremo domattina. Chiesa è uno di quelli che potrebbe giocare, in questo momento sta bene ed è un giocatore che incute paura agli avversari che gli riservano sempre una doppia marcatura, l'altra sera ha avuto un po' di difficoltà per questo, ma è molto importante per noi".