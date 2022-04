Mancini non intende rinunciare a Immobile in Nazionale. Il ct, nonostante la fallita qualificazione a Qatar 2022, vuole tenersi stretto lo zoccolo duro dei Campioni d'Europa e insierire man mano nel gruppo azzurro i nuiovi talenti emergenti. A giugno per le sfide contro l'Argentina e poi in Nation League in attacco si ripartirà dal 17 della Lazio e da Belotti, con l'aggiunta di Scamacca e Raspadori.



Tutto questo, sempre che la volontà di Ciro collimi con quella del commissario tecnico. Il capitano biancoceleste ha sempre dimostrato attaccamento ai colori azzurri, ma è rimasto molto deluso del trattamento ricevuto. L'addio definitivo è ancora un'opzione concreta. A fine stagione ne parlerà con lo stesso Mancini e si saprà se sarà ancora lui il centravanti titolare dell'Italia almeno per qualche altro anno.