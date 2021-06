IL TABELLINO

. Invece, mio malgrado, sarà la squadra del tecnico Robertoe di Romeluad affrontare l’Italia e a costituire l’ostacolo principale tra la nostra nazionale e la semifinale dell’Europeo.E ad un’analisi meno grossolana e frettolosa della realtà, ilavrebbe meritato il pareggio e, dunque, il prolungamento dei tempi supplementari, al termine di una partita brutta, caratterizzata da un gol casuale di Thorgancon errore di, infarcita di falli e di errori, tanto da farmi dire, alla fine,La partita gli azzurri se la giocano e con reali possibilità di vittoria.Un po’ perché credo alle parole post Austria di Roberto(“La prossima sarà più facile”), un po’ perché il Belgio forse non avrà Kevin, uscito per infortunio, e forse neppure Eden, fermatosi prudenzialmente negli ultimi minuti, dopo una prestazione notevole. E poi c’è la partita assolutamente normale di una squadra che nel secondo tempo ha passato poche volte la metacampo e quando lo ha fatto è successo in contropiede e appoggiandosi quasi sempre a, uomo ovunque e attaccante straordinario, ma anche soluzione prevedibile per gli avversari.Insomma, se dovessi giudicare dal micragnoso 1-0 e dalle occasioni avute dal Portogallo non dovrei farmi troppo impressionare dal, meno che mai se davvero dovesse rinunciare, contro l’Italia, sia a De Bruyne, sia ad Eden Hazard.. Per esempio la sua solidità(difende a tre, quindi spesso a cinque), per esempio la qualità dei suoi centrocampisti (Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard), dei suoi trequartisti (De Bruyne ed Eden Hazard), la forza impressionante (ma anche la generosità) di Romelu Lukaku.. Ronaldo o segna o non esiste e ieri non èmostrando, ancora una volta, che la sua idea di calcio è l’accentramento. Non della posizione, ma del pallone. Se ce l’ha lui, tira e qualche volta segna. Quando ce l’hanno gli altri la sua partecipazione è minima o scadente.Certo, al momento è il capocannoniere dell’(anche se con tre rigori su cinque centri) come lo è stato nell’ultima serie A italiana, ma resta un calciatore eccentrico che vuole liofilizzare un gioco di squadra ad una prestazione individuale.Detto tutto questo, la vittoria del Belgio non è congrua in rapporto al tempo in cui il Portogallo ha tenuto la palla e, soprattutto, al palo colpito di destro da Rafa Guerreiro (83’) quando la partita sembrava arrivata allo spirare naturale delle cose.Sinceramente non so se ilsia stato tanto utilitaristico per caso o per calcolo. So, però, che questa è una squadra contro la quale si può giocare alla pari, che non si chiuderà per ripartire come ha fatto l’Austria e che, dal punto di vista della brillantezza fisica, non sta benissimo.Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard (50' st Dendoncker); De Bruyne (3' st Mertens), E. Hazard (42' st Carrasco); Lukaku. A disp.: Mignolet, Sels, Boyata, Denayer, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku, Praet. All.: MartinezRui Patricio; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Palhinha (33' st Danilo); Bernardo (10' st Joao Felix), Moutinho (10' st Fernandes), Sanches (33' st Oliveira), Jota (25' st Andre Silva); Cristiano Ronaldo. A disp.: Lopes, Rui Silva, Semedo, Fonte, Neves, Gonçalves, Mendes. All.: SantosArbitro: Brych (Germania)Marcatori: 42' T. HazardAmmoniti: Vermaelen, Alderweireld (B), Palhinha, Dalot, Pepe (P)