Non c'è solo Joao Pedro tra i giocatori a cui Mancini sta pensando per ampliare la rosa dei convocati in vista dei playoff di marzo: il ct dell'Italia, secondo la Gazzetta dello Sport, è in attesa di notizie in merito alla possibilità di convocare il difensore della Roma Roger Ibanez, anche lui brasiliano ma in possesso di passaporto italiano