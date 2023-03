Prestianni è giovanissimo, è un classe 2006 come Pafundi, ed è un attaccante del Velez Sarsfield con clausola rescissoria da dieci milioni di dollari e ha esordito in prima squadra a 17 anni. Nei prossimi mesi avrà il passaporto italiano.

"Lo fanno tutti. Noi siamo già molto in ritardo rispetto agli altri Paesi. Finora non ne avevamo bisogno, perché avevamo grandi calciatori. Ora la percentuale è calata. A noi è capitato di crescere nelle nostre giovanili giocatori che poi ci sono stati strappati da altre nazionali. Adesso lo faremo anche noi".è stato chiarissimo: gli oriundi oggi più che mai servono alla nostra Nazionale e il ct ha sdoganato gli osservatori azzurri in tutto il mondo con unLe ultime convocazioni hanno portato in prima squadra Mateo Retegui, già utilizzato da titolare e già due volte in gol contro Inghilterra e Malta. L'attaccante del Tigre è diventato anche uomo mercato per Inter e Milan, ma questa, ovviamente, è un'altra storia. In Under 21, invece, è stato convocato Bruno Zapelli, centrocampista classe 2002 che ha esordito nella vittoria per 2-0 contro i pari-età della Serbia.Non solo loro, perché, come detto, gli scout Azzurri hanno già messo nel mirino anche. Secondo la Gazzetta si tratta di GianlucaNicolàs, GiulianoMarcoNomi, ipotesi, obiettivi, non gli unici di un'Italia che guarderà sempre di più agli oriundi. Almeno finchè la nostra Serie A non ricomincerà a produrre talenti spendibili per la nostra Nazionale.