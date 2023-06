Italia-Norvegia 0-1ITALIA (3-5-2)- Praticamente inoperoso per tutto il primo tempo, nella ripresa devia in tuffo un insidioso sinistro dalla distanza di Evjen, ma poi respinge il cross di Nusa sui piedi di Botheim. Nel finale evita due volte il raddoppio.- Non trova la porta con un colpo di testa, sul gol si perde Botheim.- Gioca senza sicurezza e non dà sicurezza, Qualche problema di comunicazione con il compagno di reparto, anche in proiezione offensiva sulle palle inattive.- Anche stavolta sembra un lontano parente del giocatore di talento messosi in luce all'Atalanta.(Dal 76'- Gettato nella mischia per gli assalti finali, non riesce a fare la differenza e viene ammonito nel recupero).- Autore di un bel cross di destro per il colpo di testa di Tonali nel primo tempo, il risultato è opposto quando nella ripresa tenta un tiro da fuori di sinistro. Si concede il lusso di un tunnel nella propria area di rigore. Esce stremato.(Dal 71'- Si adegua alla mediocrità generale).- Pennella subito un perfetto cross per Pellegri, poi cala un po' alla distanza.(Dal 71'- Non riesce a dare la scossa).- Sul finire del primo tempo si rende pericoloso con un colpo di testa su cross di Bellanova, ma dal capitano e leader della squadra ci si aspetta di più, molto di più.- Si fa vedere con un bel tiro da fuori area nel primo tempo, nella ripresa prima viene ammonito per un fallo su Kitolano e poi si fa saltare dal neo-entrato Nusa nell'azione del gol che sblocca la partita.- Pronti, via e costringe subito Evjen a un fallo fa ammonizione, macina chilometri a sinistra come Bellanova. Chissà, magari i due si troveranno di fronte nel prossimo derby tra Juve e Toro.- Sbaglia il colpo di testa su un perfetto cross di Rovella, spara a salve come il suo compagno di reparto.(Dal 62'- Si deve davvero poco).- A metà primo tempo ha una buona occasione, ma entrando in area perde troppo tempo, si fa raddoppiare e perde palla. Stesso copione nella ripresa, quando va al tiro senza trovare la porta.(Dal 62'- Parte bene palla al piede accentrandosi da sinistra in un paio di occasioni, ma non inquadra lo specchio della porta. Poi la traversa gli nega il pareggio a pochi passi dalla linea).NORVEGIA (4-4-2)- Imbattuto più per demeriti degli avversari che per meriti propri.- Regge l'urto quando sale Parisi.- Annulla l'attacco degli Azzurrini.- Inappuntabile come il suo compagno di reparto.- Non sfigura contro Bellanova.(Dall'81').- Subito costretto a un fallo da ammonizione per fermare con le cattive Parisi, nella ripresa impegna Carnesecchi con un bel sinistro dalla distanza.(Dal 58'- Punta e salta Ricci, creando l'azione che porta al vantaggio segnato da Botheim. Vicino al raddoppio nel finale, è l'uomo che cambia la partita).- Costringe Ricci a un fallo da cartellino giallo, si rende molto utile in entrambe le fasi di gioco.(Dall'81').- Mette ordine ed equilibrio a centrocampo.- L'ala sinistra del Sassuolo crea l'unica mezza azione offensiva della Norvegia in tutto il primo tempo.(Dal 70'- Una ventina di minuti di sostanza).- Gira a vuoto.(Dal 58'- Fa meglio di chi ha sostituito).- L'attaccante della Salernitana si vede poco, ma non sbaglia e alla prima occasione mette dentro la palla del vantaggio per poi andare vicino al raddoppio nel finale.