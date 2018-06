Buona la prima, ko la seconda, ora terza partita per l'Italia di Mancini: gli Azzurri scendono in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino (diretta su Rai 1 e Rai 1 HD) per l'amichevole contro l'Olanda, altra grande esclusa dal Mondiale di Russia.



INSIGNE CAPITANO: FISCHI A TORINO? - Qualche novità nella formazione che Mancini schiererà questa sera, a partire da porta e difesa: Perin tra i pali, Rugani e Romagnoli al centro della difesa con Zappacosta e Criscito ad agire sulle corsie laterali. Il punto fermo è Jorginho, al quale il ct affiancherà Cristante e Bonaventura. Attenzione all'attacco, perché Balotelli chiama la fascia di capitano ma non sarà in campo dal primo minuto: toccherà a Belotti, con Insigne (che oggi compie 27 anni) a sinistra e capitano d'occasione; il timore è che proprio il fantasista del Napoli possa essere bersaglio di fischi da parte dei tifosi sugli spalti, almeno da parte di quelli di fede bianconera, per le battute al veleno dopo il successo partenopeo in casa della Juventus. A completare il tridente ci sarà Verdi.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. Ct Mancini.



Olanda (5-3-2): Cillessen; Hateboer, De Ligt, Van Dijk, De Vrij, Blind; Vormer, De Roon, Wijnaldum; Babel, Depay. Ct Koeman.