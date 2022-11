In occasione di un evento per la presentazione di un libro sul centro tecnico federale di Coverciano, il team manager della Nazionale Gabriele Oriali ha preso la parola, soffermandosi sulla sofferenza per l'imminente inizio di un Mondiale che non vedrà l'Italia: "Ogni giorno che si avvicina mi rode qualcosa dentro. Mi dispiace molto perché accomuno ogni esperienza di questo a quella del Mondiale dell'82 e a quello che si è costruito qui e il lavoro che si è fatto. L'auspicio ovviamente è che in futuro si possa tornare a festeggiare delle vittorie importanti, come quella dell'Europeo".