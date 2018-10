Dopo il pareggio con l’Ucraina nell’amichevole giocata ieri sera allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, la Nazionale è rientrata a Coverciano per preparare il terzo match della UEFA Nations League in programma domenica contro i padroni di casa della Polonia. Gli undici Azzurri partiti titolari ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo ha affrontato in un test di allenamento la Primavera della Fiorentina su due tempi di circa 25 minuti ciascuno.



In porta si sono alternati prima Sirigu e poi Cragno; in difesa Piccini, Acerbi, Tonelli ed Emerson Palmieri; a centrocampo Pellegrini, Gagliardini e Bonaventura; in attacco Lasagna, Giovinco e Berardi. Nel primo tempo Immobile e Criscito hanno rinforzato la squadra dei giovani viola, mentre nella ripresa hanno sostituito nella formazione azzurra rispettivamente Giovinco ed Emerson Palmieri.