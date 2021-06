Giornata di recupero e terapie tra piscina e Centro tecnico per i calciatori dell'Italia scesi in campo ieri contro la Svizzera, mentre gli altri saranno impegnati alle 18 con la Cremonese Primavera. Giornata di test medici per Chiellini, uscito ieri dopo meno di 30' per un fastidio muscolare: gli accertamenti ai quali si è sottoposto il difensore azzurro hanno confermato che il problema al flessore non è grave. L'obiettivo è recuperarlo per la fase finale