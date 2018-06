Al termine del pareggio tra Italia e Olanda per 1-1 ha parlato alla Rai Mattia Perin: “Non mi voglio sbilanciare sul mio futuro. Oggi ero all’Allianz Stadium come portiere della nazionale italiana. Mi spiace aver preso gol nel finale ma sono felice per i giovani scesi in campo e per la personalità dimostrata dai miei compagni. Ho sempre detto che la competizione fa migliorare, ma c’è ancora Buffon che può sempre tornare in nazionale”.