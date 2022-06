Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l'Inghilterra in Nations League: "Potevamo vincere noi, abbiamo avuto le occasioni più nitide".



LA PARTITA - "Nel primo tempo abbiamo trovato più sbocchi, nel secondo hanno tenuto più palla. Dovevamo essere più lucidi per far correre anche loro, stiamo lavorando su questo e la voglia c'è perché abbiamo fatto una grande partita".



STANCHEZZA - "Come troviamo la forza a questo punto della stagione? Lavorando tutto l'anno a mille. Metti tutto l'anno nelle gambe e finché ne hai vai avanti. Giocando per questa maglia poi non senti la stanchezza".