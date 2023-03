Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia: "Primo gol in Nazionale realizzato da un giocatore del Monza? Non ci avevo ancora pensato. A parte il gol sono contento della vittoria. Era difficile. Queste partite non sono mai facili, era importante vincerla".



UN GOL OGNI 3 -"Hai fatto bene i calcoli. E' un onore per me essere qua e aiutare la squadra. Coi gol è una soddisfazione più grande".



FAR MEGLIO - "Sì, si potevano fare delle cose meglio ma il tempo per lavorare era poco. Non si riesce a lavorare e ad allenarsi molto. Ripartire con tutti i giocatori che giocano nei club con moduli diversi era difficile. Noi ci proviamo e diamo il massimo. Abbiamo anche corso molto, sbloccato il match".