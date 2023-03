L'riparte e vince 2-0 a Malta portando a casa i primi tre punti nelle qualificazioni a Euro 2024. Al termine dell'incontro, il ct azzurroè intervenuto a Rai Sport: "Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Era importante vincerla, l'abbiamo sbloccata nel primo tempo".- "Può essere una risorsa? Intanto ha sbloccato la partita, è stato fondamentale. Ha bisogno di tempo, deve ancora conoscere bene il calcio europeo".- "Ripeto. Sono partite particolari. Non hai spazi per giocare. Potevamo fare meglio".- "Tutto. Quasi tutto. Quando vai in vantaggio 2-0 hai la possibilità di giocare con tranquillità. Bisognava fare meglio".- Intervenuto in conferenza stampa, Mancini ha aperto alla possibilità di convocare altri oriundi dopo Retegui: "Sì, è una possibilità. Guardate Belgio e Svizzera...". (leggi QUI tutte le dichiarazioni)- Intervenuto a Sky Sport, Mancini ha esaltato ulteriormente Retegui: "E' un goleador nato". (leggi QUI tutte le dichiarazioni)