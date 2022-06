Roberto Mancini, in seguito ai problemi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, ha deciso di prendere in mano la situazione e lavorare per un futuro più azzurro. Il Commissario Tecnico della nazionale italiana, visto il numero ridotto di giovani italiani promettenti nell'attuale Serie A, ha deciso di introdurre l'Accademia Azzurra.



APPRENDISTATO - L'Accademia Azzurra porterà all'inserimento durante l'anno di 6 stage, uno ogni due mesi. In questi stage Tutti i giovani italiani più promettenti, che giochino in Serie A, primavera o nei campionati esteri, verranno chiamati dal CT per essere valutati a dal vivo a Coverciano.



OBIETTIVO BIENNALE - L'idea di Mancini è quella di preparare, nel giro di due anni, un gruppo con una grande varietà di giovani che possa competere, oltre che all'Europeo del 2024, anche su un periodo a lungo termine che possa essere culminato con i Mondiali del 2026.