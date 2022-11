L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale Andrea Pinamonti ha rilasciato un'intervista ai canali della FIGC: "L'esordio con l'Albania è un traguardo che tutte le persone che iniziano a giocare sognano. Arrivarci ora per me significa tanto, è un motivo d'orgoglio e soddisfazione. Una dedica particolare è per Mino Raiola che ha sempre creduto in me e sapeva che sarei arrivato a questo traguardo".