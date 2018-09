Italia-Polonia (calcio d'inizio alle ore 20.45) è la prima partita degli Azzurri in Nations League. Nella sua Bologna, il ct Mancini si affida a Balotelli, preferito a Belotti e Immobile come punta centrale del tridente d'attacco con Bernardeschi e Insigne. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio alla coppia centrale juventina Bonucci-Chiellini, con Zappacosta e Biraghi (Criscito non è al meglio) terzini. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Jorginho, affiancato da Gagliardini e Pellegrini, con Benassi in panchina.



Dall'altra parte ci sono 3 calciatori che giocano in Serie A: Bereszynski, Reca e Zielinski. Più Szczesny, Skorupski, Linetty, Milik e Piatek in panchina. Senza dimenticare l'ex granata Glik e l'ex viola Blaszczykowski, i leader carismatici della squadra insieme alla punta di diamante Lewandowski. Arbitra il tedesco Zwayer. Lunedì sera l'Italia gioca in Portogallo.