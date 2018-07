L'Europeo Under 19 è all'ultimo atto, la grande finale che si disputerà al Seinäjoki Stadium in Finlandia e che vedrà fronteggiarsi l'Italia allenata da Paolo Nicolato e i parietà del Portogallo guidati da ​Hélio Sousa. Una gara non inedita per la competizione dato che gli Azzurrini hanno affrontato i portoghesi anche nel girone dove arrivò una vittoria per 3-2 frutto però dell'espulsione di ​Diogo Queirós al 9' per aver atterrato Kean lanciato a rete.



Gli azzurrini, che hanno battuto la Francia nella semifinale, proveranno a replicare l’impresa del 2003 quando la Nazionale allora di Pazzini, Aquilani, Lodi e Della Rocca batterono in finale proprio i lusitani. 15 anni dopo saranno Kean, Scamacca, Pinamonti, ma anche Zaniolo, Bettella e Tonali i fari che dovranno guidare l’Italia sul tetto d’Europa. Davanti avranno alcune delle stelle più lucenti del torneo da Trincao del Braga e capocannoniere del torneo a Jota del Benifca e soprattutto Domingos Quina del West Ham. Calcio d'inizio alle 18.30.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Zanandrea, Bettella, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Zaniolo; Scamacca, Pinamonti

PORTOGALLO (4-3-3): Joao Virginia; Yhierry Correia, Correia, Carmo, Ruben Vinagre; Quina, Florentino, Miguel Luis; Francisco Trincao, José Gomes, Joao Filipe.





LA CRONACA

Italia U19-Portogallo U19 0-0 LIVE ore 18.30



PRIMO TEMPO

1' - Errore in disimpegno dell'Italia con Jota che intercetta un pallone al limite dell'area e prova subito un diagonale mancino che sfiora il palo.

7' - Italia in pressing con due calci piazzati e un corner non concretizzati a centro area.