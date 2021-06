Perfetta, l'unico aggettivo per l'che contro il Galles trova un altro successo e fa bottino pieno nella fase a gironi di Euro 2020. L'accesso agli ottavi era già stato blindato contro la Svizzera, la vittoria ai danni di Bale e compagni è servita a consolidare il primo posto e perè già ora di guardare ai prossimi avversari sul cammino verso la finale del torneo: paradossalmente,- A partire dagli ottavi, che si giocheranno, dove l'Italia si ritroverà contro la seconda classificata del gruppo C:(squadre appaiate a 3 punti). Sfida, a prescindere dall'avversario, sulla carta alla portata della squadra di Mancini, ma i discorsi si fanno decisamente più intricati dal turno successivo.: in caso di passaggio del turno infatti, gli Azzurri se la dovrebbero vedere con la vincente tra la prima del gruppo B (a Lukaku e compagni basta un punto con la Finlandia) e una tra le quattro migliori terze; uno scenario che vede i Diavoli Rossi come la candidata numero uno come potenziale avversaria. E avvicinandosi alla finale, inevitabilmente, salirà ulteriormente anche il coefficiente di difficoltà,. Nell'ultima giornata della fase a gironi i Bleus di Deschamps devono difendere la vetta del gruppo F contro il Portogallo; la vincente di quel gruppo se la vedrà agli ottavi con una tra le quattro migliori terze per poi, in caso di superamento del turno, trovare ai quarti la vincente tra le seconde qualificate dei gironi D (ora Repubblica Ceca e Inghilterra 4, Croazia e Scozia 1) ed E (ora Svezia 4, Slovacchia 3, Spagna 2, Polonia 1). Tanti incastri per dare forma al cammino dell'Italia, che intanto si gode il passaggio del turno e punta gli occhi sull'Arena Nazionale di Bucarest per scoprire chi tra Ucraina e Austria sarà la prossima avversaria.