Non solo la delusione per il pareggio in casa dell'Irlanda del Nord che costa l'accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia a Belfast trova un altro infortunio: Federico Bernardeschi ha accusato un dolore agli adduttori poco dopo il suo ingresso in campo (al 68' per Insigne), l'esterno della Juventus sarà rivalutato a Torino per stabilire l'entità del problema.