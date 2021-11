Ultime da Coverciano. Ciro Immobile salta la sfida decisiva in chiave qualificazione Mondiale di venerdì dell'Italia contro la Svizzera: gli ultimi accertamenti parlano di un problema al polpaccio per l'attaccante della Lazio. Verso il recupero invece il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, uscito malconcio dal derby contro il Milan.



IMMOBILE LASCIA IL RITIRO, CHIAMATO SCAMACCA - Nel pomeriggio Immobile ha lasciato il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto è stato convocato Gianluca Scamacca.



RECUPERATI BARELLA E CHIELLINI- - Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolo’ Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni.