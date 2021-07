Promessa mantenuta. Anche Leonardo Spinazzola fa parte della spedizione azzurra che poco dopo le 13 italiane è atterrata all'aeroporto di Londra Luton. Il terzino della Roma, infortunatosi al tendine nel corso degli ottavi di finale di Euro2020 contro il Belgio, è stato operato nei giorni scorsi in Finlandia e oggi è volato in Inghilterra insieme ai compagni. Domani sarà a Wembley per assistere alla finale e fare il tifo per la Nazionale.