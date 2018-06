L'estate è la stagione di Mino Raiola. Il mercato, ovviamente. Pogba, Balotelli, Kluivert, Donnarumma, Verratti, Insigne e tutti gli altri, tutti gli assistiti del potente procuratore protagonisti sulle spiagge bollenti del calciomercato. Non solo, però. E' anche estate azzurra per Raiola: già, perché, come riporta il Corriere dello Sport, l'italo-olandese, giovedì sera, alla vigilia della sfida contro la Francia, si è presentato al ritiro azzurro, all'AC Marriot di rue Honorée Sauvon, a due passi della Promenade des Anglais. Ospite inatteso. Saluto ai suoi assistiti e cena al ristorante & lounge Rooftop 360° insieme a Donnarumma, Bonaventura, Insigne e Balotelli. Cosa che non è piaciuta al commissario FIGC Fabbricini.



'CHE NON SI RIPETA!' - Nei mesi scorsi, Raiola, si scagliò contro la Federazione: "La Figc fa schifo", giusto per citare uno degli attacchi del procuratore. Era il tempo in cui Mario Balotelli e l'Italia, intesa come Nazionale, sembravano distanti anni luce. Ora la cena, che non è andata giù a Fabbricini che, come riporta sempre il Corriere delo Sport, ha parlato ieri con il team manager Oriali: "Episodio che non dovrà più ripetersi".