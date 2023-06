Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Giacomo Raspadori ha parlato così: "Vogliamo e abbiamo la necessità di dare continuità a un ciclo vincente, anche se c'è un po' di delusione. Abbiamo talento e voglia di metterci in gioco, sta a noi".



SUL GRUPPO: "Abbiamo vissuto momenti di massima felicità e di rammarico, quindi la vittoria dell'Europeo e l'esclusione dal mondiale. In mezzo c'è tanta esperienza, molte gare giocate, situazioni positive e negative da cui trarre insegnamento. All'interno del gruppo ci sono grandi personalità, per noi più giovani sono esempi preziosi".



SUL VESTIRE LA MAGLIA DELLA NAZIONALE: "È il sogno più grande da quando sei bambino. Cerchiamo di godercela il più possibile, regalando gioie agli appassionati di calcio".