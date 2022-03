Doppietta per Giacomo Raspadori in Turchia-Italia, al termine del match l'attaccante azzurro è intervenuto a Rai Sport: Sicuramente è stata una delusione grande. Ed è per questo che siamo stati doppiamente bravi, perché affrontare una partita con l'approccio giusto è stato importante. Il segnale che volevamo dare era di rialzarci subito. Abbiamo avuto qualche problema all'inizio, ma è stata una vittoria importante alla fine".



AMBIDESTRO - "Credo che sia una delle mie caratteristiche che mi porta a ricoprire più ruoli ed essere nelle condizioni migliori per esprimermi. Avere la possibilità di usare entrambi i piedi ti porta ad uscire più facilmente da certe situazioni. Merito dei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi".



COSA HANNO DETTO I VETERANI E MANCINI - "Avere compagni e persone di questo spessore in questo momento difficile aiuta tanto. Sono stati giorni tosti, ma grazie a loro abbiamo avuto il coraggio e l'umiltà di ripartire da zero. Quando si hanno uomini, prima che calciatori, di questo spessore per noi viene tutto più facile. Ci fanno sentire pronti nonostante a volte le critiche sono pesanti".



COME RIPARTIE DALLA DELUSIONE - "Ho sempre pensato che il mio percorso è il lavoro. Avere il coraggio di sbagliare e andare avanti. Quando si ha un grande successo, il giorno dopo si è felici ma si va avanti. Così per le sconfitte".