L'Italia Under 21 torna in campo. Reduce dal 2-0 contro l'Irlanda nelle qualificazioni agli Europei di categoria, gli Azzurrini di Paolo Nicolato scendono in campo allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per un test amichevole, alle ore 17.30, contro la Romania di Bratu. Dopo la vittoria firmata Lucca-Cancellieri, l'italia resta imbattuta in vista degli Europei e occupa il secondo posto del Gruppo F alle spalle della Svezia, a +1 ma con una partita in più. Come ammesso dallo stesso ct nella conferenza stampa della vigilia, il test amichevole di oggi servirà "per ampliare la rosa in vista di marzo": spazio dunque a un ampio turnover.





h 17.30: Italia U 21-Romania U21 0-1 LIVE - 29' aut. Canestrelli (R)





LE PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA (4-3-3): Turati; Ferrarini, Scalvini, Canestrelli, Quagliata; Fagioli, Ricci, Ranocchia; Mulattieri, Piccoli, Cancellieri. All- Nicolato



ROMANIA (4-2-3-1): Popa; Tirlea, Racovitan, Dragusin, Ticu; Dican, Albu; Miculescu, Munteanu, Pitu; Stoica. All. Bratu​



ARBITRO: Osmers (Ger).





LA CRONACA:



35' - Canestrelli prova a riscattarsi con un destro dalla distanza, palla che esce.



29 - ROMANIA IN VANTAGGIO! Cross dalla destra, Canestrelli nel tentativo di salvare deposita nella propria porta.



26' - Gran botta di Ricci da fuori area, Popa sventa con una gran parata: Italia vicina al gol.



22' - Piccoli controlla in area e prova la rovesciata, facile per Popa.



19' - Cross dalla sinistra, Ranocchia si inserisce ma alza troppo di testa.



2' - Prova subito a farsi vedere Piccoli, che devia al volo sugli sviluppi di un corner: blocca Popa.



1' - Parte la gara.