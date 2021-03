L'Italia sarà arancione e rossa anche dopo Pasqua. La riapertura, come rivela Corriere.it, riguarderà soltanto le scuole, con regole per riportare la didattica a distanza al 50 % in fascia arancione e lezioni in presenza solo per materne ed elementari in fascia rossa. Tutto il resto dovrà attendere.



La proroga dello stato di emergenza sembra scontata, riporta Corriere.it, mentre si allontana la possibilità per chi ha la curva in discesa di tornare in fascia gialla dopo il 7 aprile.



Il decreto e il Dpcm del governo che tengono chiuso il Paese scadono il 6 aprile. La valutazione per decidere le nuove misure è già cominciata, ma l’orientamento è di far rimanere tutte le regioni in fascia arancione e rossa "per non vanificare i sacrifici che stiamo facendo", come ripete il ministro della Salute Roberto Speranza.



L’ipotesi più probabile è quella di fissare un calendario condizionato all’andamento della curva epidemiologica fino al 3 maggio, consapevoli però che sarà molto difficile poter riaprire bar e ristoranti. E che si decida di prolungare lo stato di emergenza almeno fino a giugno, quando l’inoculazione dei vaccini dovrebbe essere a regime.