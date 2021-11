‘Promozione’ per Lele Adani in Rai. L’ex difensore dell’Inter, infatti, sarà la seconda voce della Nazionale questa sera, nella sfida contro l’Irlanda del Nord, decisiva per andare al Mondiale senza passare dal playoff. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Sky Sport sarà al fianco di Alberto Rimedio, prendendo il posto di Di Gennaro.



In Francia-Spagna Adani ha commentato con Bizzotto, ora la sua voce si tinge di Azzurro. Inoltre, l’ex spalla di Trevisani sarà opinionista e commentatore del Mondiale in Qatar per l’emittente.