E' finito con una sconfitta per 1-0 - gol del talento classe 2001 dell'Ascoli Cangiano - il test mattutino tra la Nazionale di Roberto Mancini e la nazionale Under 20, rinforzata dalla presenza di Sirigu, Toloi e Raspadori. La partita, disputata su due tempi da 20 minuti, ha dato modo di mettere minuti nelle gambe ai calciatori non impiegati ieri sera nell'amichevole di Bologna contro la Repubblica Ceca.