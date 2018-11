Il giocatore della Nazionale Italiana Stefano Sensi ha parlato ai nostri microfoni dal ritiro di Coverciano: "Per me è un onore indossare questa maglia, i compagni sono disponibili e mi sono trovato bene fin da subito. Verratti? Abbiamo le stesse caratteristiche, fanno piacere le parole di Mancini. Ci stiamo trovando molto bene con lui, abbiamo ancora tanto da migliorare. Berardi titolare al posto di Bernardeschi infortunato? Penso possa fare bene come Berna, ha qualità, è determinato. Idolo? Xavi, fin da piccolo. In futuro nessuno sarà come lui. Nazionale di piccoletti? Meno male, sono alto 169 cm (ride, ndr). Il mister vuole palleggiatori, penso sia questa la motivazione. De Zerbi? Stiamo facendo una grande stagione, abbiamo tanto da migliorare".