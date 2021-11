Irlanda del Nord-Italia, ma anche Svizzera-Bulgaria. La qualificazione diretta al prossimo Mondiale si gioca su due tavoli, su due campi dai quali dipenderanno le sorti delle nazionali di Mancini e Yakin, separate da soli due gol nel girone C (a favore degli Azzurri, ndr). I campioni d'Europa dovranno vincere e cercare di farlo in maniera larga a Belfast per evitare brutte sorprese, confidando che la Bulgaria - già estromessa dalla possibilità di agguntare i play-off - si giochi al massimo le proprie chance. A sentire il ct Jasen Petrov, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport, un approccio soft alla partita contro gli elvetici non è assolutamente da prendere in considerazione.



"L'Italia deve stare tranquilla: noi vogliamo chiudere al terzo posto e per farlo abbiamo bisogno di punti. La Svizzera è forte, ma giocheremo con grande determinazione. A me l'Italia piace, come Nazionale e come paese. Spero che possa andare al Mondiale, ma non è per questo che noi daremo tutto contro la Svizzera. Giocheremo per noi stessi, stiamo crescendo e vogliamo guadagnare ulteriore fiducia", ha dichiarato Petrov.