"Retegui? Se ci fossero attaccanti buoni italiani per noi sarebbe meglio".guarda lontano dall'Italia alla ricerca di bomber pronti per la Nazionale italiana, ma al di là della convocazione show di Pafundi, non sta considerando tanto piccoli gioiellini che dall'Under 21 all'Under 15 stanno pian piano crescendo. Fra questi c'è ancheattaccante classe 2005è il fratello più piccolo dei tre Esposito e anche lui, fin da piccolo è passato dalle origini dicon il papà Agostino che fu calciatore anche con le giovanili del Napoli, a Brescia città dove la famiglia per lavoro si è trasferita, e quindi all'Inter seguendo fin dai pulcini le orme dei fratelli. E se, oggi in prestito con obblico di rscatto allo Spezia, nasce centrocampista, e seda prima punta si è trasformato in seconda puntadi cui avevano il poster in camera e da lui nasce la passione di tutti e tre per i calci piazzati, specialità della casa per tutti e tre., più bomber di razza, più attaccante d'area di rigore e finalizzatore puro. L'anno scorso con l'Under 17 che ha sfiorato la vittoria dello scudetto (ko 3-2 in finale col Bologna) è stato capocannoniere stagionale e quest'anno in 33 presenze e un avvio a singhiozzo ha all'attivoE in Nazionale il discorso non cambia con 4 gol all'attivo in 14 presenzefra cui l'ultimo, decisivo, con il Belgio su rigore che ci ha portato alle final 8 degli Europei. Mancini osserva? Sì eL'idea è quella di promuoverlo già l'anno prossimo in prima squadra come fatto quest'anno con Valentin Carboni e integrarlo in un percorso alternato fra allenamenti con la prima squadra e partite in Primavera e un crescita che, per il terzo Esposito, non si può fermare.