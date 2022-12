L'Italia è senza Mondiali da due edizioni, ma nel frattempo il nostro calcio si è trasformato ed è più a portata dei nostri giovani? Proviamo a raccontarvi il mondo del calcio giovanile con diversi ospiti come il ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini, l'ex dirigente del Torino Giacomo Ferri e gli agenti Nunzio Marchione e Stefano Sem impegnati con i settori giovanili italiani, ma anche esteri.



Poi anche tanto calciomercat e il percorso di avvicinamento alla seconda parte di stagione della nostra Serie A con i nostri inviati Daniele Longo, e Nicola Balice. Ma non solo, anche qualche sorprese e il consueto spazio per voi che potete scriverci in diretta nella nostra chat su Twitch, su YouTube e anche nel box che trovate qui sotto. Emanuele Tramacere vi aspetta.