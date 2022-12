Ci sarà anche un po' di Italia nelle semifinali dei Mondiali in Qatar. Daniele Orsato infatti è stato designato per arbitrare il match tra Argentina e Croazia, in programma martedì alle ore 20. Con lui ci saranno al Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri mentre Daniele Doveri sarà il quarto uomo. Gli assistenti invece saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Di seguito il comunicato dell'AIA.



IL COMUNICATO - "Sarà la squadra arbitrale italiana a dirigere la partita tra l'Argentina e la Croazia, valida come prima Semifinale del Campionato del Mondo in Quatar. La partita è in programma martedì 13 dicembre, alle 20 (ora italiana), presso il Lusail Stadium. ​l Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni, il Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani si congratulano con Daniele, Ciro, Alessandro, Massimiliano e Paolo per questa importante designazione che riempie di orgoglio l'intero movimento arbitrale".