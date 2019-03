Archiviato il successo contro la Finlandia nell'esordio delle qualificazioni a Euro 2020, l'Italia si è rimessa al lavoro questa mattina per prepararsi al prossimo impegno con il Liechtenstein, in programma martedì allo Stadio Tardini di Parma. Subito una brutta notizia per Roberto Mancini, che rischia di perdere un'altra pedina dopo Florenzi e Chiesa: Stephan El Shaarawy non ha preso parte alla seduta per un problema al polpaccio, l'attaccante della Roma non sarà a disposizione del ct azzurro e torna nella Capitale, domani esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio.



Come lui Cristiano Piccini: piccolo problema anche per il terzino, seguirà la Nazionale a Parma per poi fare rientro a Valencia.