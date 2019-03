IL TABELLINO

Giocar bene era obbligatorio, vincere una conseguenza.rispetto a quelli realizzati da Barella (anche se sul tiro c’è stata la deviazione netta di Vaisanen) e di Kean. Lo juventino è uno dei più giovani calciatori che abbiano segnato in azzurro (19 anni e 23 giorni, dietro a Nicolè, ma davanti a Rivera), a dimostrazione che(peraltro bravissimo a conquistar palla, difenderla e servire l’assist vincente a Kean), il risultato sarebbe stato più rotondo. In poco più di dieci minuti, il doriano ha girato di testa chiamando Hradecky ad una superlativa deviazione e colpito l’incrocio dei pali con un destro portentoso. In entrambi i casi il passaggio e l’assist sono stati di Bernardeschi che, però, tra tutti è quello che mi è piaciuto di meno insieme a Jorginho. E’ vero che su l’ex viola c’era un netto calcio di rigore nel finale di primo tempo, ma è altrettanto vero che ha perso troppi palloni e concluso male almeno un paio di volte.Perché tra i due, in questo momento, non c’è confronto. A uno riesce quasi tutto, all’altro quasi niente. Cercano entrambi il gol ma, a parte la leggerezza che Immobile non ha, sono profondamente diversi nel modo di giocare. Immobile attacca la profondità anche quando non dovrebbe finendo in fuorigioco troppo spesso,Ciro è generosità, ma anche confusione, Fabio è lineare ed essenziale.Comunque se non è il caso di battere la grancassa per il successo sulla Finlandia, non vale la pena nemmeno soffermarsi sui dettagli. I ragazzi sono giovani (ha esordito anche il quindicesimo giocatore, Zaniolo, che nel finale ha sostituito Verratti), hanno più di un anno per crescere con le gare di qualificazione, la Nazionale sta riscuotendo fiducia ed entusiasmo,(anche perché all’Europeo sono promosse le prime due di ogni girone e il nostro è oggettivamente facile), si comincia anche a vedere qualche sprazzo di gioco, c’è da considerare che a Udine mancavano tre titolari sicuri: Insigne, Chiesa e Florenzi. Il bello è che nessuno se ne è accorto.i due esterni della difesa a quattro.Stranamente Piccini ha attaccato di più, Biraghi (sostituito nel recupero da Spinazzola) non ha difeso nemmeno benissimo. Per quel che conta, l’Italia non subisce reti da 388 minuti anche se ha rischiato di prendere il pari su un mezzo contropiede in cui Lod ha messo in mezzo per Pukki (in ritardo Bonucci) che ha colpito di esterno e con il piede sbagliato a due passi da Donnarumma. Tutto questo per dire che, nonostante un esordio incoraggiante, siamo ancora lontani dall’eccellenza assoluta.e il gol (al 7’) c’entra poco. Per quanto sia stato bello e coraggioso il tiro al volo del centrocampista del Cagliari, difficilmente sarebbe entrato senza la deviazione di Vaisanen. Al contrario la sua prestazione è stata di tecnica e sostanza. Con lui la palla viaggia sempre in verticale, i tocchi sono ridotti, molte le palle recuperate. Bene anche Verratti, mentre - l’ho già scritto - Jorginho è rimasto nettamente al di sotto dei suoi standard.Martedì, a Parma, sotto con il Liechtenstein, cenerentola del girone, per partire facendo bottino pieno. Mi aspetto tanti cambi (dentro Spinazzola, Romagnoli, Sensi, Zaniolo, Quagliarella) e tanti gol.Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (46' st Spinazzola); Barella, Jorginho, Verratti (40' st Zaniolo); Bernardeschi, Immobile (35' st Quagliarella), Kean.A disp.: Sirigu, Cragno, Mancini, Romagnoli, Sensi, Grifo, Politano, Pavoletti, El Shaarawy. All.: Mancini: Hradecky; Granlund (45' st Soiri), Toivio, Arajuuri, S. Vaisanen, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv; Pukki (38' st Karjalainen), Hamalainen (25' st Lappalainen).A disp.: Jaakkola, Joronen, Lam, Jensen, Kauko, Schuller, Taylor, L. Vaisanen, Sumusalo. All.: KanervaArbitro: Grinfeld (Israele)Marcatori: 7' Barella (I), 29' st Kean (I)Ammoniti: Sparv (F); Verratti, Piccini (I)Espulsi: -