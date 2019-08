Sirigu ha parlato alla Gazzetta dello Sport del prossimo Europeo: ''Se penso a un Europeo da titolare? Non sono un ipocrita e quindi rispondo di sì: è un mio obiettivo. Ancora lontano, però lavorerò per guadagnarmelo nel rispetto dei valori espressi da Donnarumma, che sono importanti".



GERARCHIE - "Di gerarchie non si è mai parlato, per la verità. Però è noto che Donnarumma è visto da tanti, quasi a furor di popolo, come l'erede naturale di Buffon. Credo che anche per la crescita di Gigio sia meglio non avere la strada da titolare spianata. Dopo di che, se a giugno giocherà lui vorrà dire che lo ha meritato più di me, perché è molto bravo, e io avrò comunque dato un contributo alla causa''.