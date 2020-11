Salvatore Sirigu, portiere del Torino e della Nazionale, parla a Rai Sport dopo la vittoria sull'Estonia: "Non capita spesso di indossare la fascia, ci godiamo il momento, lo dedico alla mia famiglia. Sono contento anche per il Torino visto che era da tanto che un giocatore del Toro non indossava la fascia".



SULLA VITTORIA - "E' un gruppo molto forte, sano: se non hai un gruppo così i giovani non si inseriscono, se in tanti debuttano bene vuol dire che c'è qualcosa di importante. Per noi è fondamentale seguire una certa tipologia di gioco, avere un credo di gioco: abbiamo vinto mantenendo fede a questo. Ci sono tanti giovani, ti alleni poco in una situazione anormale: il rischio di fare la frittata, come in passato, c'è. Ora ci godiamo tutto, anche queste amichevoli vinte così".



SU BASTONI - "Una maglia da titolare se la possono giocare in tanti, tanti bravi giovani che fanno bene. Si sta misurando da subito ad alti livelli e questo credo sia fondamentale per una crescita da protagonista".