Così Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match con gli Stati Uniti: "Tanti giocatori titolari in porta? Credo un po' in tutti i ruoli. E' normale che non bisogna sentirsi né titolare né riserva in Nazionale perchè è una cosa più importante che nel club. Dobbiamo ritrovare un po' di patriottismo in questi casi e si lascia perdere le titolarità e i ruoli fissi. Donnarumma? Mi piace la sua spensieratezza da ragazzino. Si vede al di fuori come un uomo imponente, come un ragazzo che è dovuto crescere in fretta. Dentro il gruppo è un ragazzo con la sua spensieratezza. Verratti? Sono abituato a vedere prestazioni ad alto livello di Marco quindi non mi stupisco più di tanto. In Nazionale forse è stato relegato ad un ruolo non suo. Non ha mai giocato in A perchè è passato subito in un altro campionato".